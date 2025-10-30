L'OM confirme que Bilal Nadir va mieux

Un petit sucre, et ça repart.

Mercredi soir, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers (2-2) a basculé dans un silence inquiétant quand Bilal Nadir s’est effondré sur la pelouse à dix minutes de la fin. Entré en jeu quelques instants plus tôt, le milieu marseillais s’est soudain écroulé, provoquant un mouvement de panique dans les rangs olympiens, obligeant une intervention en urgence pour placer le joueur en position latérale de sécurité avant son évacuation.

À l’hôpital par précaution

Heureusement, plus de peur que de mal. Dans un communiqué publié ce jeudi matin, l’OM a donné des nouvelles rassurantes « le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident. Dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales ». Il a simplement été transféré à l’hôpital « par précaution » pour un bilan complet. Son état est jugé bon, et il reste en observation. « Il va bien. Pour moi, c’est le plus important », a confié son coéquipier Matt O’Riley après la rencontre.

Après une soirée qui aurait pu virer au drame, Marseille repart avec un point… et un grand ouf de soulagement.

Matt O’Riley donne des nouvelles rassurantes de Bilal Nadir après son malaise