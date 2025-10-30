S’abonner au mag
Matt O’Riley donne des nouvelles rassurantes de Bilal Nadir après son malaise

Matt O'Riley donne des nouvelles rassurantes de Bilal Nadir après son malaise

Docteur O’Riley au rapport.

Au-delà d’un match nul arraché par les Angevins, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers a été marqué par le malaise de Bilal Nadir en fin de rencontre. Après avoir annoncé que son joueur avait repris connaissance, Roberto De Zerbi n’avait pas caché son inquiétude concernant l’état de santé de son joueur, alors que – plus prosaïquement – l’Italien n’avait à ce moment du match plus de remplacement disponible.

Plus de peur que de mal

À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain marseillais Matt O’Riley s’est montré un poil plus optimiste concernant la santé de son coéquipier, transporté à l’hôpital. « Il va bien. Pour moi, c’est le plus important, a affirmé le Danois en enfilant sa blouse. Cela a été un choc pour tout le monde quand on l’a vu sur le terrain, mais il va bien et on lui souhaite bon courage. »

Et nous aussi d’ailleurs.

Ce qu’il faut retenir de la dixième journée de Ligue 1

