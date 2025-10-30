Bilal Nadir à l'hôpital après son malaise contre Angers

Les frayeurs n’attendent pas Halloween.

Bilal Nadir a provoqué une grosse inquiétude mercredi soir au Vélodrome en étant victime d’un malaise, dix minutes après avoir remplacé Igor Paixão, contre Angers. Le Marocain s’est écroulé sur la pelouse, sans raison apparente. Il a été immédiatement mis en position latérale de sécurité et pris en charge par le personnel médical. Selon Ligue 1+, le joueur était conscient au moment de son évacuation sur civière.

En conférence de presse, son entraîneur Roberto De Zerbi a confirmé qu’il avait repris connaissance. L’Italien a précisé que Nadir était à l’hôpital pour passer des tests. « On est préoccupé, on espère que ce n’est rien de grave », a-t-il ajouté. Le milieu de terrain de 21 ans a fait neuf apparitions sous le maillot marseillais cette saison.

L'OM gâche contre Angers