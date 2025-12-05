Pourquoi la France n’a pas eu l’Ouzbékistan dans le chapeau 3

Tempête sous un crâne.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a réussi l’exploit de donner mal à la tête aux spectateurs et aux commentateurs. Après le Sénégal, l’équipe de France a cru tirer l’Ouzbékistan dans le chapeau 3… sauf que le représentant asiatique a finalement été placé dans le groupe K, avec le Portugal et la Colombie. Pourquoi ? Pour faire plaisir à Cristiano Ronaldo, qui pourra planter un triplé en pantoufles ? Peut-être, mais ce n’est pas la première explication.

La justification relève des règles de répartition géographique. Compte tenu de la composition des groupes à ce stade du tirage, les options de groupes disponibles pour recevoir le barragiste intercontinental numéro 2 (Bolivie, Suriname, Irak) étaient considérablement réduites. Celui-ci ne pouvait être placé que dans un groupe dépourvu d’équipe de la CONCACAF, de l’AFC ou de la CONMEBOL. Si l’Ouzbékistan rejoignait les Bleus, il n’y avait vraisemblablement plus d’emplacement disponible pour le barragiste intercontinental numéro 2. L’Ouzbékistan a donc pris une autre route et c’est la Norvège qui est arrivée dans le groupe I, où a pu se blottir le fameux barragiste mystère.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.