Paulo Fonseca parle de son retour sur le banc et d'un souvenir marquant

Heeeee’s backkkkkk.

Neuf mois plus tard, Paulo Fonseca va enfin retrouver son banc lyonnais en Ligue 1. « Ça a été une période difficile, mais je pense qu’on a fait une bonne gestion durant ces neuf mois. C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler », confie-t-il en conférence de presse.

Si les soirées de Ligue Europa lui ont servi d’échauffement, le technicien portugais savoure surtout le fait de pouvoir à nouveau parler, ressentir et vibrer au plus près de son groupe.

Le souvenir de Bucarest

Une épreuve qui, selon lui, a aussi renforcé son équipe. Il en garde une image forte : « Quand nous avons joué contre Bucarest, quand les joueurs ont marqué, ils sont venus célébrer avec moi sur le banc pour dire qu’ils étaient avec moi. C’était peut-être le plus beau moment de ma vie professionnelle, et je ne veux jamais l’oublier. »

Conscient de son tempérament expressif, Fonseca promet un peu de changement : « J’essaie d’être émotionnellement équilibré. Je dois faire attention désormais, mais je serai la même personne. » Et pour la Coupe de France ? Le tirage face au FC Saint-Cyr-Collonges lui arrache un sourire. « C’est une équipe proche d’où j’habite. Peut-être que je vais voir si je peux aller regarder l’entraînement et les joueurs. »

On respecte toujours son adversaire.

John Textor défend son modèle de transferts fantômes