Le stade Santiago Bernabeu va devenir un parc d'attractions pour Noël

CDB
Feliz navidad à Madrid.

Alors que le mois de décembre et les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, de nombreux clubs mettent en place de belles initiatives pour célébrer la féérie de cette période, ou pour protester contre les instances, comme à Verl en Allemagne.

Dans la capitale espagnole, le Real Madrid a décidé de transformer son stade pour l’occasion. Entre le 24 et le 31 décembre, le Santiago Bernabeu va accueillir un parc à thème autour de la magie de Noël. Selon Marca, l’enceinte va proposer des illuminations et des animations, mais aussi des spectacles pour toute la famille. Le tout en musique et dans la bonne humeur.

Madrid se transforme pour les fêtes

La volonté du club merengue est de créer un lieu de rassemblement au cœur même de Madrid. Mais le Real n’est pas la seule formation qui propose ce type d’activités.

De l’autre côté de la capitale, chez le rival colchonero, le Metropolitano va accueillir de son côté une immense patinoire, l’une des plus grandes d’Europe. Déjà présente l’année dernière, cette structure sera accompagnée d’ateliers pour les enfants, de spectacles et de stands de restauration typique de Noël.

Rangez les crampons, sortez les patins.

CDB

