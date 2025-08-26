Nemanja Matić pose ses valises à Sassuolo

Ciao Italia.

Nemanja Matić n’aura pas mis longtemps à se recaser. Libéré de son contrat à l’OL juste avant la reprise – et de son statut de troisième plus gros salaire du club -, le milieu serbe de 37 ans file en Italie. Il s’est engagé avec Sassuolo, promu en Serie A, pour un an plus une saison en option, « sous réserve de certaines conditions contractuelles », précise le communiqué officiel.

Une équipe de plus dans son tour du monde des clubs

Déjà passé par la Roma en 2022-2023, suivi d’une étape plus qu’express à Rennes, l’ancien de Chelsea et de Manchester United connaîtra donc un deuxième club transalpin. À Lyon, il laisse derrière lui 58 matchs en un an et demi, quelques polémiques qui dérangent et un départ qui arrange un peu les finances des Gones.

Avec 251 apparitions en Premier League et 107 en Coupes d’Europe, le triple champion d’Angleterre débarque chez les Neroverdi en costard d’homme le plus titré de leur histoire. Reste à voir si son CV suffira à changer la donne d’un promu déjà battu d’entrée par Naples (0-2) ce samedi.

Ismaël Koné lui a déjà fait une petite place en se faisant expulser dès la première journée, c’est sympa.

Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre