Nemanja Matić va faire son retour en Serie A après son départ de l'OL

Après avoir embauché Fabio Grosso en tant que coach, Sassuolo va désormais récupérer un autre ancien Lyonnais dans son effectif. Selon Fabrizio Romano, Nemanja Matić devrait bien rejoindre l’Italie, pour tenter d’aller chercher le maintien. Le milieu passé par Chelsea et Manchester United va signer pour un an avec une saison en option avec les Italiens.

Pas de Mourinho pour Nemanja

Le Serbe avait été libéré par Lyon en raison de son salaire trop important. Il avait déjà joué en Italie sous les ordres du Mou avec l’AS Roma avant de partir à Rennes. Pas d’énième collab avec Mourinho, donc sauf peut-être si Fabio ne parvient pas à préserver les siens de la zone rouge.

En espérant que Sassuolo possède une école internationale.

