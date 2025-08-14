S’abonner au mag

Nemanja Matić et l'OL, c'est fini

RFP
Les arc-en-ciel vont pleurer son départ.

Il était le papa de tout un vestiaire, le voilà désormais libre et sans projet. Nemanja Matić n’est désormais plus un joueur de l’Olympique lyonnais. Le club a annoncé dans un communiqué mettre fin « à leur collaboration qui les liait jusqu’en 2026 ». Pas convoqué lors du dernier match amical contre Getafe, le Serbe avait été vu dans les gradins du Partizan Belgrade, il y a quelques jours, lors d’un match de Ligue Europa Conférence.

« Un repère au sein du vestiaire  »

À 36 ans, Matić va pouvoir trouver un nouveau projet, loin d’un OL qui avait besoin de se débarrasser de son gros salaire. « Par son expérience, son exigence et son leadership, il a joué un rôle majeur dans le redressement de l’équipe », a tenu à rappeler le club. Au tour de Tyler Morton et Tanner Tessmann de briller désormais.

Des retrouvailles avec José Mourinho en Turquie, c’est possible ?

