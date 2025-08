Après Šulc, l'OL met dix millions sur un milieu anglais

Another englishman in the capitale des Gaules.

Tyler Morton s’est engagé pour cinq ans avec l’Olympique lyonnais. Le milieu anglais de 22 ans a été officialisé ce mardi par le club rhodanien, qui l’a enrôlé pour pour une somme brute de dix millions d’euros assortis de bonus pouvant atteindre cinq patates supplémentaires. Dans le deal annoncé avec Michele Kang et son board, Liverpool a également négocié un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value d’un prochain transfert.

Ici aussi, tu ne marcheras jamais seul 🤝🔴🔵#Morton2030 pic.twitter.com/gaKsxX3AVc — Olympique Lyonnais (@OL) August 5, 2025

Trente millions d’euros dépensés début août

Avec l’arrivée de Tyler Morton, l’OL en est à sa cinquième recrue, après le prometteur Pavel Šulc, le gardien recruté à contrecœur (et prêté en MLS) Matt Turner ainsi que les paris Ruben Kluivert et Afonso Moreira. Au 5 août, dans un mercato censé être placé sous le signe de la restriction budgétaire après l’épisode DNCG, les dirigeants lyonnais en sont à un peu plus de 30 millions d’euros dépensés pour ses cinq nouveaux éléments.

Formé à Liverpool, Morton n’a jamais véritablement eu la chance de s’imposer sur les bords de la Mersey. Ses récents prêts réussis à Blackburn puis Hull City lui ont tout de même permis d’engranger un temps de jeu considérable (87 matchs en deux saisons) et de taper dans l’œil de l’OL. Il devient par la même occasion le deuxième British à rejoindre l’OL après Ainsley Maitland-Niles, son nouveau coéquipier.

Ça fait quand même beaucoup de paris pour un club censé surveiller son budget…

