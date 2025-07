L’OL en Ligue 1 : un futur sous garanties

En apnée depuis le 24 juin, après l’annonce de sa rétrogradation en Ligue 2, l’Olympique lyonnais a pu relâcher la pression ce mercredi 9 juillet. Oui, l’OL est vivant et pourra jouer en Ligue 1 la saison prochaine, après son passage en appel devant la DNCG. Un futur sous garanties et dans l’incertitude, mais un futur quand même.

Il était 15h46 quand le 69 s’est à nouveau mis à respirer. Le club historique du département, l’Olympique lyonnais, a communiqué sur son maintien au sein de l’élite, après un passage en appel devant la DNCG qui en a fait pâlir plus d’un. Lyon n’est pas mort, ce soir, il a au contraire été sauvé par Michele Kang, la présidente, et Michael Gerlinger, le directeur sportif, tous deux à la tête du septuple champion de France depuis le départ du fossoyeur en chef, John Textor. Les 200 millions d’euros demandés par la DNCG ont bien été trouvés par les deux patrons d’un OL qui va désormais pouvoir se tourner vers l’avenir au lieu de regarder vers le dépôt de bilan qui guettait le club. Oui, l’Olympique lyonnais devra faire des efforts financiers, avec ce fameux « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget de L1 proposé » qui veut tout et rien dire en même temps. L’issue est heureuse, pour l’instant, et l’OL revient déjà de loin sans trop savoir où il va. Au réveil, ce mercredi matin, ils étaient pourtant nombreux à imaginer le pire.

« 206 à vendre pour sauver l’OL »

L’ambiance funeste qui planait au 87 boulevard de Grenelle tout au long de la matinée et du début d’après-midi laissait presque deviner le scénario catastrophe. Comme s’il ne fallait plus trop espérer pour se préparer. C’était le cas d’Alexis, l’un des rares amoureux de l’OL prêt à assister au début des funérailles annoncées, venu devant le siège de la FFF avec une banderole humoristique : « 206 à vendre pour sauver l’OL, 125 000 km, bon état, prix à débattre. » Un maillot collector des 75 ans et des sandales aux pieds, voilà le bon accoutrement pour attendre le couperet. « Ça fait 20 ans que je supporte le club, donc forcément ça me fait quelque chose, se désolait-il, casquette à l’envers vissée sur la tête. On patiente devant la FFF, on s’occupe comme on peut. Soit on reste en Ligue 1 soit on disparaît. Je préfère forcément rester dans l’élite, mais si on doit descendre, autant repartir de zéro. On pourrait toujours reconstruire sur des bases saines. »

Ce n’était pas le seul à patienter dans les rues du 15e arrondissement de la capitale. Charly Moriceau, alias SeriousCharly, influenceur lyonnais, était bien là, présent, micro en main pour jouer le jeu du duplex dans ces heures d’un club en souffrance. Chaque supporter de l’OL vit la situation à sa manière, entre le désespoir et l’envie de se marrer, comme lorsque l’ouverture du portail scruté par l’ensemble des journalistes débouche sur la sortie… d’une poubelle. « Je regardais le live de Charly et Zack quand j’ai décidé de venir », s’amuse Alexis.

Le temps était déjà long pour les Lyonnais, il l’est encore plus quand il ne se passe rien. 11 heures, 12 heures, 13 heures, avec le cagnard à l’horizon, des badauds à peine curieux et la quête de la moindre information, la moindre image. Comme ces deux héroïnes, des étudiantes, apparaissant au deuxième étage au moment du déjeuner, pour briser l’ennui. « Vous ne voyez rien de là-haut ? » tentent en chœur les journalistes présents depuis le début de la matinée, dont l’un d’eux s’impatiente de pouvoir rentrer taper un golf. Non, elles ne voient rien de spécial. Personne ne verra rien de plus d’ailleurs, le minivan aux vitres teintées telles les lunettes de Gims préférant foncer sans s’arrêter à la fin de l’audition. Quand Textor, fidèle à lui-même, s’était arrêté pour faire le malin deux semaines plus tôt, Michele Kang confirme qu’elle n’a pas grand-chose en commun avec l’Américain, si ce n’est justement la nationalité. Elle savait peut-être, à ce moment-là, que le plus dur était passé et que l’OL avait gagné le droit d’avoir un avenir.

L’OL est sauvé, et après ?

« L’Olympique lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le club en Ligue 1, s’est immédiatement réjoui le club rhodanien, quelques minutes à peine après l’information du maintien dans l’élite dévoilée par L’Équipe. L’OL remercie la commission d’appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir. » Il était temps, enfin, de se rendre compte du mal fait par Textor, Eagle – toujours à la tête de Lyon jusqu’à preuve du contraire – et il serait temps, aussi, de surveiller de près les rachats et autres manœuvres autour du football français et de nos clubs.

À quoi peut ressembler la suite, pour l’Olympique lyonnais ? Michele Kang devrait déléguer plusieurs tâches à Michael Gerlinger, un homme compétent prêt à diriger un club et Arès doit logiquement s’occuper de mettre le club à l’abri financièrement en s’appuyant sur Chris Mallon, spécialiste du redressement des entreprises en difficulté. C’est un club tout entier qu’il faut redresser et remettre à l’endroit, après trop de saisons passées à faire n’importe quoi et à vivre n’importe comment. « Le plus difficile reste à faire », tweetait Jean-Michel Aulas après avoir reçu la bonne nouvelle. Il n’a pas tort, mais il a ses torts aussi dans cette histoire qui aurait pu très mal finir. Comme d’habitude, les employés vont payer les pots cassés, pour que le club rhodanien, qui vivait au-dessus de ses moyens depuis des années, puisse poursuivre son opération sauvetage. Il y aura des ventes, une masse salariale à réduire drastiquement et un mercato à penser autrement. Lyon est bien vivant, ce soir, il doit maintenant faire en sorte de le rester pendant longtemps.

