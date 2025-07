L’OL est maintenu en Ligue 1

Sauvé sur le gong.

Alors qu’il devait trouver 200 millions d’euros avant son appel, l’Olympique lyonnais va finalement rester en Ligue 1, selon L’Équipe. Michael Gerlinger et Michele Kang étaient au siège de la FFF ce mercredi midi pour prouver qu’ils avaient les moyens financiers de rester dans l’élite française. C’est chose faite.

La commission d’appel de la DNCG a notamment décidé d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget de L1 proposé, précise le quotidien.

L’OL se tourne vers le futur

Le club rhodanien a immédiatement pondu un communiqué : « L’Olympique lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le club en Ligue 1. L’OL remercie la commission d’appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir. »

Avant de faire les remerciements et de se tourner vers la suite : « La nouvelle direction, soutenue par l’engagement et le dévouement de nos actionnaires et prêteurs, est extrêmement reconnaissante pour tout le soutien reçu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du club, notamment de la part de ses supporters, collaborateurs, de ses joueurs, partenaires et des élus. La décision d’aujourd’hui constitue la première étape pour restaurer la confiance envers l’Olympique lyonnais. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine. »

Avec la Ligue Europa au menu, en bonus.

