  • Premier League
  • J19
  • Arsenal
  • Aston Villa (4-1)

Unai Emery explique pourquoi il a esquivé Mikel Arteta

MH
Unai Emery explique pourquoi il a esquivé Mikel Arteta

Lui demandez pas pourquoi il est parti sans motif.

Après sa lourde défaite face à Arsenal, Unai Emery a filé directement vers le tunnel, sans serrer la main de son homologue Mikel Arteta. En zone mixte, le coach de Aston Villa s’est justifié : « Je l’attendais, mais il était avec son staff. Ma routine, c’est de saluer le coach adverse en premier. S’il ne fait pas pareil, je ne peux pas attendre. » Pas de tension assumée, assure Emery, qui lâche tout de même une phrase typique de décembre : « Je ne peux pas attendre, il faisait froid. »

Une seconde période qui fait chuter la température

Le froid évoqué par Emery colle surtout à ce qui s’est passé après la pause. Dominé en première période mais encore en vie, Villa a explosé dès le retour des vestiaires. Arsenal a déroulé : corner gagnant de Gabriel, extérieur de Zubimendi, missile de Trossard, puis but de Gabriel Jesus en sortie de banc qui a marqué pour la première fois de puis son retour de blessure. 

D’un extreme à l’autre cette Premier League.

Arsenal fait le show contre Villa, Manchester United accroché par les Wolves

MH

