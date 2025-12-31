Quand Ethan Mbappé classe ses 10 meilleurs joueurs de l’histoire des Bleus

Aïe aïe aïe, la jeunesse.

Vidéos marrantes, « insights » des joueurs, petits jeux… Les équipes de communication des clubs pros sont souvent inventives pour raconter le quotidien des joueurs. Dernier épisode en date avec les joueurs de Lille. Après Olivier Giroud, Ethan Mbappé s’est prêté au p’tit jeu du classement des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France. Et ce fut sympa, mais très difficile, puisque le frangin a directement placé Olivier Giroud et Paul Pogba sur le podium. Ce qui ne laissait plus trop de place à tout un tas de gars qu’il n’a pas vu jouer, type Michel Platini, Didier Deschamps, Thierry Henry, bref des grands joueurs de l’histoire des Bleus. Platini, par exemple, a terminé septième de son classement.

Celui-ci fut évidemment dominé par son frère Kylian Mbappé. Finalement, Ethan a été contraint de placer Zinédine Zidane à la dixième place. « Faut couper là, c’est bon », a-t-il commenté en rigolant. Avant de refaire une tentative, plus convaincante.

Après Olivier Giroud, au tour d'Ethan Mbappé de classer à l'aveugle des joueurs ayant marqué l'histoire de l'@equipedefrance 🫡🇫🇷 On peut dire que c'était un peu plus chaotique 🤣 pic.twitter.com/k5uUTswgqI — LOSC (@losclive) December 30, 2025

Raymond Kopa aurait été mal à l’aise.

