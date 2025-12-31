S’abonner au mag
Botafogo interdit de recrutement

UL
Allô maman Bobotafogo.

Mais comment l’OL va-t-il pouvoir se faire prêter le nouveau Thiago Almada ? Le club brésilien de Botafogo a été inscrit sur la liste des interdictions d’inscription de nouveaux joueurs de la FIFA. Il ne peut pas recruter jusqu’au mercato d’hiver 2027. Cette sanction intervient justement après le transfert de l’Argentin. Aujourd’hui à l’Atlético, il était parti d’Atlanta United à l’hiver 2024 avant d’atterrir directement à Lyon. Le club nord-américain avait porté plainte.

Le club, propriété de John Textor, se dit confiant. Le vainqueur de la Libertadores 2024 rassure ses supporters quant au fait qu’il espère recruter des joueurs entre janvier et mars (la période de mercato au Brésil). Mais au Brésil comme aux États-Unis ou à la FIFA, tout le monde semble en vacances : « Les négociations, suspendues en raison de la trêve hivernale, reprendront prochainement. »

On n’a jamais autant parlé de Botafogo.

Entre John Textor et Evangelos Marinakis, l’histoire d’amour continue

UL

