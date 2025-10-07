Pas sûr que les supporters soient ravis.

Quelques mois après sa prise de recul à l’OL, sauvé par Michele Kang, John Textor est maintenant confronté par les supporters de Botafogo, mécontents de la situation actuelle du club et de sa gestion par l’homme d’affaires américain.

Textor s’accroche à Botafogo

Certaines rumeurs laissent entendre que le cow-boy est proche du départ, notamment en raison de son conflit avec un autre actionnaire du club, João Paulo Magalhaes Lins. Ce dernier aurait rencontré les dirigeants d’Eagle pour chercher un remplaçant à Textor. Une information que le principal concerné a tenu à démentir.

O BOSS APROVOU! 👔🌟 John Textor marcou presença no Niltão já trajado com a nova #GloriosaCamisa! Bem demais, John! 🤩 #Aura90 pic.twitter.com/L7QLULwsUc — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 26, 2025

« Cette information ne repose sur rien. Il y aura des changements au sein du groupe, mais je resterai », a-t-il déclaré au média GloboEsporte. Avant de déclarer sa flamme au club brésilien : « J’ai dit que je voulais mourir dans ce club, et je mourrai à Botafogo. Les supporters n’ont pas à s’inquiéter […], nous surmonterons cette épreuve quoi qu’il arrive. » Vaincue à domicilepar l’Internacional São Paulo ce samedi (0-2), l’équipe entraînée par Davide Ancelotti pointe actuellement à la quatrième place du championnat brésilien.

En août, la justice brésilienne avait gelé les actifs du groupe Eagle, en ordonnant à ce dernier le paiement de 23 millions d’euros à Botafogo, soit la moitié seulement de la dette du club.

Michele Kang a des amis qui aiment le foot brésilien ?

John Textor de plus en plus chahuté à Botafogo