Le Nigeria bouffe l'Algérie et s'envole en demi-finales

Dominée de bout en bout, l’Algérie n’a jamais existé face à un Nigeria trop fort pour elle (2-0). Solides et sûrs de leur force, les Super Eagles filent vers une demi-finale face au Maroc et renvoient les Fennecs à la maison.

Algérie 0-2 Nigeria

Buts : Osimhen (47e) & A. Adams (57e) pour les Super Eagles

Difficile de nourrir le moindre regret quand on n’a pas été capable de cadrer la moindre frappe en 90 minutes. Trop juste, trop tendre, l’Algérie n’a jamais réellement existé dans ce quarts de finale de la CAN 2025 face au Nigeria (0-2), ce samedi au stade de Marrakech. Les Super Eagles, supérieurs dans tous les domaines, auraient même pu alourdir la note avec un peu plus d’adresse. Droits dans leurs bottes, ils s’envolent vers le dernier carré où les attend le favori marocain – à moins qu’il n’y ait tout simplement pas de favori dans cette demi-finale de gala.

Aït-Nouri et Bensebaïni maintiennent l’illusion

Un simple coup d’œil aux fiches statistiques avant la rencontre suffisait à esquisser la physionomie de la rencontre : les Nigérians présentaient la meilleure attaque du tournoi, avec douze buts inscrits, tandis que les Algériens s’élevaient en meilleure défense, avec un seul pion encaissé. Le scénario annoncé s’est rapidement confirmé. La première période a pris des allures de partie de chasse, les Aigles nigérians rôdant sans cesse aux abords de la surface pour piquer des Fennecs timorés.

Acculés, les Verts s’en remettent à des sauvetages héroïques pour préserver leurs filets. D’abord grâce à un tacle salvateur de Rayan Aït-Nouri, venu contrer in extremis Victor Osimhen ; puis via une intervention de Ramy Bensebaïni empêchant la reprise de Calvin Bassey de franchir la ligne, pour quelques centimètres seulement. La chance semble définitivement du côté des Algériens, qui voient aussi Akor Adams manquer de peu d’ouvrir le score après une relance complètement ratée, son petit piqué face au but venant lécher la barre transversale.

Osimhen fait sauter le verrou

Il faudra toutefois plus que le destin – ou qu’une main de Junior Ajayi dans la surface, qui ne donne lieu à aucun penalty – pour espérer résister aux flèches nigérianes. L’inéluctable finit par tomber en début de seconde période : trouvé par un bon centre au second poteau de Bruno Onyemaechi, Victor Osimhen réussit un coup de casque pour tromper Luca Zidane (0-1, 47e), qui n’avait pas encore eu à se retourner vers ses filets depuis le début de cette CAN.

La bête est touchée, c’est le moment ou jamais pour définitivement la faire trébucher. Trouvé en profondeur, Victor Osimhen remise intelligemment pour Akor Adams, qui n’a plus qu’à dribbler le petit Zizou pour faire le break pour les siens (0-2, 57e). Au-dessus physiquement, au-dessus techniquement, audesus dans la gestion des émotions : la fin de match voit les Super Eagles tranquillement gérer leur avantage – le poteau empêchant Moses Simon de corser l’addition d’une reprise à la tête – face à des Algériens insipides. En 2019, Riyad Mahrez avait crucifié ces mêmes Nigérians d’un coup franc entré dans l’histoire. Six ans et demi plus tard, il quitte la CAN pour la dernière fois les larmes aux yeux, et sans même une petite frappe cadrée pour refermer le livre.

Algérie (4-4-2) : L. Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri – Mahrez (Hadj Moussa, 60e), Zerrouki (Bounedjah, 60e), Boudaoui (Abdelli, 81e), Chaïbi – Maza (Boulbina, 61e), Amoura (Berkane, 81e). Entraîneur : Vladimir Petković.

Nigeria (4-3-1-2) : Nwabali – Osayi-Samuel (Ogby, 90e+5), Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Onyeka (M. Simon, 69e), Ndidi (Onyedika, 69e), Iwobi – Lookman (Dele-Bashiry, 86e) – Osimhen, A. Adams (Awaziem, 86e). Entraîneur : Éric Chelle.

Revivez Algérie-Nigeria (0-2)