John Textor annonce prendre ses distances avec l’OL

En première ligne ces derniers jours depuis la rétrogradation administrative de l’Olympique lyonnais par la DNCG, John Textor ne va pas s’éterniser à la tête du club. « Je vais consacrer beaucoup plus de temps à réfléchir à Eagle au niveau mondial, et revenir plus souvent à Botafogo, a-t-il affirmé à Globo en marge du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre O Glorioso et Palmeiras. J’ai d’excellents partenaires au sein d’Eagle Football Group, des actionnaires qui vont se mobiliser pour gérer des problèmes que, honnêtement, je n’étais pas très doué pour gérer en France. J’ai hâte de renouer avec le Brésil. »

Le dirigeant américain s’est également montré confiant concernant l’avenir de l’OL, alors que le club a fait appel et espère encore sauver sa place en Ligue 1 pour la saison prochaine. « En tant qu’investisseur américain, le processus d’adaptation au système français a toujours été étrange. Mais nous sommes très bien capitalisés, a-t-il assuré. Nous allons investir une somme importante ; nous venons de vendre Crystal Palace. Nous n’avons certainement pas de difficultés financières, nous n’avons jamais eu autant de liquidités. Mais ce faisant, j’ai fait des choses qui ont déçu les autorités de régulation, et nous devons y remédier. »

Une déclaration qui arrive alors même que de nombreux supporters se sont rassemblés ce samedi après-midi devant le Groupama Stadium pour réclamer le départ de l’Américain. Des banderoles ont été déployées et plusieurs chants entonnés comme « C’est un Américain qui ne sert à rien, l’OL n’est pas à toi, Textor casse-toi ! »

Un millier de Lyonnais sont rassemblés devant le @GroupamaStadium pour réclamer le départ de John #Textor : « Que les choses soient claires on est là pour le départ de John Textor » « Il faut prendre les bonnes décisions pour la survie du club »#OL pic.twitter.com/SaMO7WTkT5 — Tonic Radio (@tonic_radio) June 28, 2025

