John Textor a « une liste de 20 erreurs » commises avec Botafogo

Vingt fautes avouées, pas forcément pardonnés.

John Textor s’est exprimé ce vendredi auprès des médias brésiliens, à la suite de l’élimination de son club Botafogo en quarts de finale de Coupe du Brésil face à Vasco De Gama (1-1, 5-3 TAB). L’homme d’affaires américain a reconnu avoir « une liste de 20 erreurs » qu’il a commises. « C’est facile : nous avons été éliminés prématurément de la Libertadores (8es), de la Coupe du Brésil. Nous avons échoué dans notre objectif principal : remporter des Coupes », a-t-il confié.

Une année 2025 remplie d’échecs

Contraint de démissionner de son poste de président de l’Olympique lyonnais, responsable de l’exclusion de Crystal Palace en Ligue Europa, des défaites en Recopa Sudamericana et en Supercoupe du Brésil, en y ajoutant l’élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs : l’année de Textor est un amoncellement d’échecs et de désillusions. Mais toujours pas abattu, le président de Botafogo a tout de même aussi fait part de ses ambitions : « Il nous reste encore beaucoup à jouer cette année. Ces gars sont fiers. Nous allons offrir quelque chose de bien aux supporters cette année. »

Botafogo est actuellement cinquième de Brasileirão à 18 journées de la fin du championnat, avec douze points de retard sur le leader Flamengo.

Au moins cette année, il aura battu le PSG en Coupe du monde des clubs.

Le Botafogo de Textor éliminé en Copa Libertadores

