Jean-Michel Aulas réagit à la nomination de Michele Kang à la tête de l’OL

Le pompier qui tire sur l’ambulance.

Le 30 juin 2025, Michele Kang a été nommée présidente de l’Olympique lyonnais, succédant à John Textor. Femme d’affaires américaine, elle est la propriétaire majoritaire de plusieurs clubs féminins, dont le Washington Spirit en National Women’s Soccer League, l’OL Lyonnes depuis 2023, ainsi que les London City Lionesses.

« Ce club mérite le meilleur »

Sur ses réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas, ancien président et propriétaire du club de Lyon, s’est réjoui de cette nomination. « Félicitations à Michèle Kang pour sa nomination à la tête de l’OL. Ce club mérite le meilleur : de l’ambition, de la passion et de la loyauté. Je resterai, comme toujours, pleinement engagé pour l’OL, disponible depuis la place qui est la mienne, attentif, et fidèle à ce que nous avons construit. L’OL, c’est une part de moi », a écrit Jean-Michel Aulas à propos de l’arrivée de Michele Kang.

Pour rappel, depuis la vente du club à John Textor, la situation de l’OL s’est dégradée, avec des problèmes d’endettement importants qui ont conduit la DNCG à prononcer une rétrogradation en Ligue 2.

Les premiers pas en politique, ça taille une langue de bois.

