Un long ouf.

L’ancien président de l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas a réagi ce mercredi après-midi au maintien de l’OL en Ligue 1 après son passage devant la commission d’appel de la DNCG. « Je me réjouis profondément pour l’Olympique lyonnais, pour ses supporters, ses salariés, pour Lyon et pour ce peuple qui, depuis des décennies, vibre au rythme du club », écrit-il sur X.

Je me réjouis profondément pour l’Olympique Lyonnais, pour ses supporters, ses salariés, pour Lyon et pour ce peuple qui, depuis des décennies, vibre au rythme du club. Cette décision est le fruit d’un engagement collectif, d’une mobilisation patiente et déterminée. Michèle Kang… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 9, 2025

Merci Michele

Dans son message, le vice-président de la FFF salue la décision, fruit d’un « engagement collectif » et d’une « mobilisation patiente et déterminée ». Et de continuer : « Pour ma part, j’ai agi avec exigence et loyauté, pour que l’OL surmonte cette épreuve sans jamais trahir son identité. Michele Kang a su apporter avec courage les garanties attendues pour préserver l’avenir du club. »

Pas de petit mot pour John Textor ?

L’OL est maintenu en Ligue 1