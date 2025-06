Le duo Kang-Gerlinger arrivera-t-il à sauver l'OL ?

Un nouveau tandem arrive à la tête de l'OL, et devra rapidement travailler pour maintenir le club en Ligue 1 et sauver l'OL. Ils connaissent le club, et John Textor, qui a annoncé sa démission, mais cela suffira-t-il ?

George Michael est décédé. Michael Schumacher est toujours dans le coma. Michel Denisot préfère présider la Berrichonne de Châteauroux ou le PSG. Heureusement pour les Michel du monde entier, Lyon leur offre un moment pour briller. Michele Kang et Michael Gerlinger deviennent respectivement PDG et DG de l’Olympique lyonnais, comme annoncé par le groupe Eagle dans un communiqué. Dans le même temps, John Textor a démissionné de son poste de direction et du conseil d’administration du club. Il a réagi : « Michele est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle et en l’OL. » L’ex champion de skate part avec son optimisme, mais surtout avec la rétrogradation administrative en Ligue 2 de l’OL, prononcée par la DNCG la semaine dernière. Le club a fait appel. Les deux Michel ont du boulot.

Tous les chanteurs s’appellent-ils Michele ?

Puisqu’il existe Polnareff, Berger, Delpech, Fugain, Jonasz, Sardou et Michel tout court, la crainte de voir les Michele et Michael de l’OL jouer une nouvelle berceuse existe. Kang et Gerlinger doivent préparer le plan de bataille estival lyonnais. L’objectif ? Réussir l’appel à la DNCG et rester en Ligue 1. Pour cela, il faut gagner plein de millions. Lyon a annoncé une grosse cure d’austérité du club, les départs ont commencé. Les profils de Kang et Gerlinger incarnent ici la respectabilité. Avec l’actionnaire majoritaire de la section féminine de l’OL et un avocat spécialisé dans le foot, ce renouveau marque la reprise en mains de l’OL par ARES, le fonds d’investissement qui a prêté 400 millions d’euros pour que John Textor rachète l’OL en décembre 2022. Reste à savoir si les deux partenaires de l’Américain seront capables d’apaiser la DNCG, ou s’ils ne sont pas tout simplement déjà prêts pour la Ligue 2.

À court terme, les supporters de l’OL et, surtout, la DNCG peuvent déjà se réjouir de voir le départ de John Textor. « Je vais consacrer beaucoup plus de temps à réfléchir à Eagle à l’échelle mondiale, et revenir plus souvent à Botafogo », annonçait le cow-boy fringant après l’annonce de la relégation de l’OL en Ligue 2. Textor justifiait un souci d’adaptation à la France et son « système qui a toujours été étrange. »

Appel à la DNCG, ou à deux amis?

Si la bizarrerie s’exporte au Brésil – Botafogo changera pour la onzième fois d’entraîneur en trois ans -, Michele Kang débarque à la tête de l’OL comme voisine de John Textor à Palm Beach. Elle arrive à la présidence comme actionnaire d’Eagle et membre du conseil d’administration de l’OL depuis deux ans, comme Jean-Pierre Conte et John Textor. À l’époque, la DNCG avait déjà annoncé des premières menaces sur le club, qui avait commencé sa grande brocante avec la vente de Bradley Barcola, de la LDLC Arena, d’OL Reign et du club féminin de l’OL à … elle-même. Une femme d’affaires notamment connue pour avoir valorisé Cognosante, une entreprise qui accompagne les agences de santé américaines dans leur transition numérique.

À 66 ans, elle devient la première femme à diriger l’OL et plus largement la première présidente d’un club de Ligue 1. Si, dans le football français, Nathalie Boy de la Tour, Brigitte Henriques, Margarita Louis-Dreyfus, Hélène Schrub et Pauline Gamerre, ont ouvert une encore trop fine voie, cette nomination renouvelle de fait le foot français. Lors d’une intervention à Sportico, elle justifiait ainsi ses investissements dans le foot, à London City Lionesses et Washington Spirit en plus de l’OL : « Je ne fais pas cela par charité ou pour mon héritage. Je veux prouver qu’il s’agit d’un bon business. »

Michael Gerlinger est lui aussi du sérail. L’Allemand de 52 ans est directeur du football chez Eagle. Arrivé en mars 2024 à l’OL, il a accompagné John Textor lors à la LFP. Il récupère le poste de directeur général, laissé vacant depuis le départ de Laurent Prud’homme, en avril, qui était parti en même temps que le directeur financier Baptiste Viprey. Sinon, son CV est complété par une expérience de 18 ans au Bayern, démarrée comme avocat du club, et par une vice-présidence de l’ECA, le syndic des clubs européens. Une expérience qui avait attiré l’œil de Jacques-Henri Eyraud à Marseille, selon L’Équipe. En 2020, le président louait son côté travailleur. Ouf !

Michael Gerlinger, John Textor et Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement de l’OL.

Les premières prises de parole du tandem s’inscrivent dans la continuité de John Textor. « Nous entrons dans une période critique pour l’OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football, a statué Kang. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l’équipe de direction de l’OL et le Conseil d’administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà. » Elle devait prendre OL Lyonnes avec autonomie, et se retrouve à prendre la suite de John Textor, qui, à défaut d’avoir réussi son mandat, pourrait au moins réussir sa sortie. Chez les grands chanteurs, c’est très rare.

