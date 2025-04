Prud’homme va-t-il payer la sale semaine de l’OL ?

L’OL a perdu gros, et son DG pourrait perdre son job.

L’élimination contre Manchester United en Ligue Europa jeudi, suivie de la défaite dans le derby à Saint-Étienne dimanche, a mis un gros coup de pression sur l’OL, sixième de Ligue 1 à quatre journées de la fin du championnat. Une pression qui n’épargne pas Laurent Prud’homme. Le directeur général de l’OL est directement menacé selon RMC Sport.

L’ancien directeur général du groupe L’Équipe s’est pris le bec avec John Textor en marge du quart de finale retour contre les Red Devils et ne serait « plus en odeur de sainteté » au sein du club. L’Équipe précise que Prud’homme aurait agacé sa direction en se plaçant « très proche du secteur sportif », là où Textor et Eagle préféreraient qu’il agisse davantage dans l’ombre en se concentrant sur la gestion administrative et financière.

Attention, le cow-boy n’a pas peur d’utiliser son arme.

La DTA pointe les erreurs de Letexier et du VAR