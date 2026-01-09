S’abonner au mag
Pas de Champs-Élysées pour fêter les victoires à la CAN

CMF
Ça ne rigole pas. Alors que les quarts de finale de la CAN débutent ce vendredi soir, les forces de l’ordre ont pris des mesures pour éviter des troubles à l’ordre public.

La préfecture de police de Paris a publié un arrêté interdisant les rassemblements de supporters à partir de ce vendredi à 15h, et jusqu’à dimanche à 2h, dans un secteur délimité. Comprenant notamment les Champs-Élysées. Cette zone va du Louvre à l’avenue Foch. La préfecture a également interdit l’usage des « artifices de divertissement ou articles pyrotechniques ». Un arrêté similaire avait déjà été pris pendant les phases de poules.

Le télégramme de Laurent Nuñez aux préfets

Selon BFMTV, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a parallèlement envoyé un télégramme aux préfets. « Sur le territoire national des rassemblements spontanés sont régulièrement observés sur la voie publique, témoignant de l’engouement collectif entourant cette Coupe. Toutefois, ces rassemblements ont pu générer des débordements, notamment à l’occasion de la victoire de l’Algérie en huitième de finale le 6 janvier 2026 », écrit le ministre, qui demande la mobilisation de « l’ensemble des pouvoirs de police administrative ». Selon toute vraisemblance, ces mesures devraient être prolongées jusqu’à la fin de la compétition.

Le ministère de l’Intérieur, ce grand supporter de l’Égypte.

