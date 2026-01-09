S’abonner au mag
  • Trophée des champions
  • PSG-OM (2-2, 4-1 tab)

Gonçalo Ramos, spécialiste des buts après la 90e minute

Gonçalo Ramos, spécialiste des buts après la 90e minute

Le syndrôme du sauveur. Jeudi soir, lors du Trophée des champions face à l’OM, l’attaquant portugais a encore rappelé que le chrono tourne jusqu’au bout. Entré à la 89e minute alors que Paris était mené 2-1, Ramos a fait du Ramos en sortant un but de derrière les fagots dans le temps additionnel (90e+5) pour arracher l’égalisation.

28% de ses buts sur le gong

Selon OptaJean, six de ses dix derniers buts avec le PSG ont été inscrits à partir de la 90e minute. Mieux encore, au total 28 % de ses réalisations parisiennes (12 sur 43) sont arrivées dans le money time. Forcément, Luis Enrique s’en frotte les mains : « Je voudrais parler de lui, c’est un soldat. Il est prêt pour jouer 1 minute, en début de match ou pas du tout. Il a la personnalité et le caractère. On est très content de l’avoir. »

Début octobre, c’était déjà lui qui avait fait tomber Barcelone en Ligue des champions dans les dernières secondes.

Un argument de plus pour ceux qui veulent démontrer qu’on peut être efficace sans bosser toute la journée.

