La tempête Elli pousse à annuler le match entre Sankt Pauli et le RB Leipzig

Une tempête nommée Elli bouleverse le calendrier de la Bundesliga… Comme l’ont annoncé ce vendredi la Ligue allemande et les clubs, le match de première division allemande prévu samedi à 15h30 entre Sankt Pauli et le RB Leipzig est annulé en raison des conditions météorologiques. Une date de report pour la rencontre n’a pas encore été fixée, mais devrait être annoncée prochainement.

Optimisme prudent à Brême et Berlin

En raison du froid persistant et des fortes chutes de neige, plusieurs annulations de matchs étaient redoutées ces derniers jours. Outre la rencontre à Hambourg, deux autres matchs prévus samedi après-midi restent incertains. Les responsables à Brême espèrent que le Werder pourra accueillir la TSG Hoffenheim comme prévu. La situation est similaire à Berlin, où l’Union doit affronter Mayence 05. Contrairement à Hambourg, les prévisions météorologiques pour Brême et Berlin semblent plus favorables. En revanche, le match phare entre l’Eintracht Francfort, le nouveau club d’Arnaud Kalimuendo, et le Borussia Dortmund, marquant la fin de la pause hivernale, doit pouvoir se tenir.

L’hiver en Allemagne…