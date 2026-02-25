Thibaut Courtois n’aura pas le dernier mot avec Chilavert

Que quelqu’un lui coupe son micro… L’ancien gardien José Luis Chilavert a répondu à Thibaut Courtois. Au moment d’apporter son soutien total à Vinícius, le portier belge dernier estimait que les propos homophobes, racistes et transphobes du Paraguayen – coupable d’un joli dérapage sur le sujet – n’avaient « plus leur place dans le monde d’aujourd’hui ». Une réponse que Chilavert, le Trump du Paraguay, n’aurait pas digérée.

Dans un premier temps, l’ex-Strasbourgeois attaque personnellement le portier du Real Madrid : « Il a volé la copine de son coéquipier, De Bruyne, et il parle de valeurs. Prestianni, Vinícius l’a insulté de trouillard de merde, et Mbappé lui a dit “putain de raciste”. Donc eux, ils peuvent t’insulter, mais tu ne peux rien dire ? » Il ajoutera qu’« il faut aussi dire à Courtois qu’il apprenne à jouer avec ses pieds et à sortir de sa surface, car c’est un gardien moyen ».

La Belgique se prend une balle perdue

Pour rappel, Courtois a gagné deux Ligues des champions, quatre championnats d’Espagne, le trophée du meilleur gardien de la Coupe du monde 2018… Chilavert a quant à lui gagné des trophées en Amérique du Sud, la Coupe de France et… a obtenu 0,84% des votes aux élections présidentielles du Paraguay. C’est vrai qu’il n’a rien à envier à Courtois…

Puisque ses déclarations n’étaient pas encore assez lunaires, Chilavert va encore plus loin et attaque tout un pays. « Il faut dire à Courtois que la Belgique est contrôlée par les musulmans, avec qui ils sont complaisants. Ils tapent et tuent leurs femmes », continue-t-il, nageant en plein délire.

Courtois n’a même pas besoin de répondre, Chilavert se ridiculise tout seul.

