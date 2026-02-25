S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Real Madrid-Benfica

Thibaut Courtois n’aura pas le dernier mot avec Chilavert

EA
61 Réactions
Thibaut Courtois n’aura pas le dernier mot avec Chilavert

Que quelqu’un lui coupe son micro… L’ancien gardien José Luis Chilavert a répondu à Thibaut Courtois. Au moment d’apporter son soutien total à Vinícius, le portier belge dernier estimait que les propos homophobes, racistes et transphobes du Paraguayen – coupable d’un joli dérapage sur le sujet – n’avaient « plus leur place dans le monde d’aujourd’hui ». Une réponse que Chilavert, le Trump du Paraguay, n’aurait pas digérée.

Dans un premier temps, l’ex-Strasbourgeois attaque personnellement le portier du Real Madrid : « Il a volé la copine de son coéquipier, De Bruyne, et il parle de valeurs. Prestianni, Vinícius l’a insulté de trouillard de merde, et Mbappé lui a dit “putain de raciste”. Donc eux, ils peuvent t’insulter, mais tu ne peux rien dire ? » Il ajoutera qu’« il faut aussi dire à Courtois qu’il apprenne à jouer avec ses pieds et à sortir de sa surface, car c’est un gardien moyen ».

La Belgique se prend une balle perdue

Pour rappel, Courtois a gagné deux Ligues des champions, quatre championnats d’Espagne, le trophée du meilleur gardien de la Coupe du monde 2018… Chilavert a quant à lui gagné des trophées en Amérique du Sud, la Coupe de France et… a obtenu 0,84% des votes aux élections présidentielles du Paraguay. C’est vrai qu’il n’a rien à envier à Courtois…

Puisque ses déclarations n’étaient pas encore assez lunaires, Chilavert va encore plus loin et attaque tout un pays. « Il faut dire à Courtois que la Belgique est contrôlée par les musulmans, avec qui ils sont complaisants. Ils tapent et tuent leurs femmes », continue-t-il, nageant en plein délire.

Courtois n’a même pas besoin de répondre, Chilavert se ridiculise tout seul.

Le Real Madrid sans Kylian Mbappé pour se qualifier en huitièmes

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
156
70

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.