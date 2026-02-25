Le Portugal pourrait annuler un match amical au Mexique

Non, tout ne va pas très bien madame la marquise. En proie à un déchaînement de violence depuis la mort du narcotrafiquant « El Mencho » en début de semaine, le Mexique n’est pas forcément très serein à quatre mois d’accueillir (en partie) le Mondial 2026. Pourtant, la présidente de la République Claudia Sheinbaum et le président de la FIFA Gianni Infantino ont tenu à se montrer rassurants, affirmant que « tout va bien » et que la situation ne présente « aucun risque » pour les supporters désireux d’assister à des matchs à Guadalajara, Mexico et Guadalupe.

Léger désaccord

En attendant, la sélection portugaise ne l’entend pas de cette oreille. Elle hésiterait même à se rendre au Mexique pour y disputer un match amical prévu le 28 mars prochain au Stade Banorte de Mexico contre El Tri.

« L’évolution récente de la situation exige une évaluation continue des conditions liées au voyage de la délégation », justifie la fédération portugaise (FPF) dans un communiqué publié ce mardi. de la FPF, écrit l’instance dans un communiqué publié ce mardi. « La sécurité des joueurs, du staff technique et des supporters est la priorité absolue. C’est le critère qui guide toutes les évaluations et décisions concernant la tenue du match », ajoute l’instance qui promet « attendre avec impatience ce match » et qu’elle entretient « d’excellentes relations institutionnelles et des contacts réguliers » avec son homologue mexicaine.

Sinon, jouer à Lisbonne c’est une autre option possible.

