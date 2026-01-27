S’abonner au mag
Pour Ángel Di María, Cristiano Ronaldo c’est le travail et Lionel Messi c’est le talent

Pour Ángel Di María, Cristiano Ronaldo c'est le travail et Lionel Messi c'est le talent

Oh, ça faisait longtemps ! Alors, qui est le plus fort entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? L’éternelle question des deux dernières décennies est encore posée en 2026, les deux extra-terrestres devenus dinosaures étant encore et toujours en activité.

Le maté de Messi

Dans un entretien accordé à AS, publié ce mardi, Ángel Di María s’est exprimé au sujet de la comparaison des deux légendes du ballon rond. « Cristiano Ronaldo était un homme de travail acharné et d’efforts constants pour devenir numéro un, explique l’actuel joueur de Rosario Central. Mais Messi, qui buvait du maté dans les vestiaires, a montré plus tard qu’il avait un don de Dieu pour être le meilleur. »

Malgré cet aveu concernant son ancien coéquipier en sélection, l’ancienne gloire du PSG n’a pas manqué de montrer son admiration pour la rigueur du quintuple Ballon d’or. « En termes de professionnalisme, Cris est de loin le meilleur, développe l’Argentin. Son éthique de travail, sa capacité à maintenir son niveau, ses efforts constants pour être le meilleur malgré la concurrence de Leo étaient vraiment admirables, mais il a évolué à l’époque de Messi, ce qui a considérablement compliqué son objectif… » 

Se mouiller sans se mouiller. Enfin, un peu.

