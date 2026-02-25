La saison cauchemardesque d’Adana Demirspor, assuré de descendre en D3 turque avec -45 points

L’herbe est parfois moins verte ailleurs. Que les supporters de Nice ou de la Fiorentina se rassurent, certains font une saison encore plus pourrie que la leur. Difficile en effet de faire pire qu’Adana Demirspor. À 11 journées de la fin du championnat, le club turc est déjà assuré d’être relégué en troisième division, comptant… -45 points.

Il y a peu de temps pourtant, tout allait encore bien pour Adana. Après une superbe saison 2022-2023, conclue par une quatrième place en première division et une qualif pour les tours préliminaires de la Ligue Conférence, les choses ont commencé à se gâter. Défait au troisième tour préliminaire de C4 contre Genk, le club peine aussi à renflouer les caisses, restant ainsi fortement endetté.

48 points retirés et un président arrêté

Très vite, les sanctions tombent. Interdit de recruter en 2024, marqué par des retraits de points successifs, Adana Demirspor finit bon dernier du championnat la saison dernière, avec deux petits points au compteur (3 victoires, 5 nuls, 28 défaites et un retrait de 12 points en prime). Un exercice déjà difficile à digérer, mais faisant figure d’apéritif par rapport à la suite.

Avec 3 nuls, 24 défaites et aucune victoire en 27 journées, mais aussi 48 points retirés, le club du sud de la Turquie ne s’en sort pas en D2. Pour ne rien arranger, son président, Murat Sancak, est arrêté en décembre 2025, étant impliqué dans le scandale des paris sportifs qui a secoué le foot turc. Deux mois plus tard, Adana Demirspor annonce que les supporters seront désormais à la tête du club : « Adana Demirspor a été remis à son véritable propriétaire : le peuple », lit-on dans un communiqué publié en février 2026.

Après Sunderland, Netflix sait où il peut produire sa prochaine série.

