Après un penalty polémique subi contre Galatasaray, l'Adana Demirspor boude et quitte le terrain

Un superbe ragequit.

En déplacement sur la pelouse de Galatasaray ce dimanche, l’Adana Demirspor n’était pas venu pour se faire bananer. Alors après un penalty généreusement accordé à Dries Mertens – sur un « contact » avec Semih Güler – et transformé par Álvaro Morata – son premier but avec son nouveau maillot – à la 12e minute, les hommes de Mustafa Alper Avcı ont profité d’une pause fraîcheur autour de la demi-heure de jeu pour quitter l’aire de jeu et interrompre le match en signe de mécontentement. Et la rencontre n’a jamais repris, du moins à l’heure où sont écrites ces lignes.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇹🇷 #SüperLig 👀 Le match Galatasaray – Adana Demirspor arrêté… 😲 Après 30mn, les joueurs de Demirspor quittent la pelouse et le match s'arrête là-dessus ! 👉 Les Stambouliotes menaient 1-0 grâce à Morata sur un penalty polémique.https://t.co/gfh4z8jwVV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2025

Espérons que ça ne donne pas des idées à l’OL ou l’OM…

