Monaco prend le dessus sur Galatasaray

C’était un match à gagner et Monaco l’a fait. Ce mardi soir, l’ASM s’est imposée à la maison contre Galatasaray (1-0) pour rester dans le bon wagon pour le top 24 de cette Ligue des champions, avant une fin de calendrier corsée.

Monaco 1-0 Galatasaray

But : Balogun (68e) pour l’ASM

Neuf points. C’est bien ce dont avait besoin cette AS Monaco dans cette Ligue des champions, avant de finir la phase de ligue et de commencer 2026 par des chocs face au Real Madrid et la Juventus. Ce mardi soir, c’était Galatasaray à Louis-II, où l’équipe à la diagonale a signé sa première victoire de la saison en C1, sur un doux fil (1-0), après ses nuls contre Manchester City et Tottenham. L’ASM est en vie, c’est bien ce qui compte, même si un point de plus, au moins, ne serait pas de refus pour s’assurer de voir l’Europe et les barrages en février. Faudrait-il encore comprendre quelque chose à cette équipe.

Akliouche en costume

Il n’était pas interdit de penser qu’avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin ou Takumi Minamino ensemble sur le terrain, l’ASM allait réussir à parler la même langue avec le ballon. La technique a d’abord été chassée par les duels et une certaine supériorité de l’équipe turque, qui aurait pu très vite donner un argument de plus aux grévistes monégasques en tribunes si İlkay Gündoğan n’avait pas été aussi maladroit à cinq mètres de la cage (13e). Barış Alper Yılmaz a également rappelé les limites défensives de la Principauté, sans conséquence et sans empêcher le réalisateur de s’attarder sur Paul Pogba, débarquant sur le banc après le premier quart d’heure, comme si de rien n’était.

L’heure de la rock star pouvait attendre, surtout qu’Akliouche avait décidé de faire le show pour essayer de faire tomber la pièce du bon côté, trouvant à chaque fois sur son passage Uğurcan Çakır et ses gants chauds (20e, 30e). Peu importe, l’international français était celui qu’il fallait pour mettre de la vie, du mouvement dans une équipe toujours bourrée de doutes et rassurée de voir Victor Osimhen ne pas cadrer (36e, 39e) devant un Mohamed Salisu le short sous le caleçon.

Balogun mange la feuille… puis la digère

Le temps de se désaltérer, checker les résultats ailleurs et d’écouter les conseils de la Pioche sur le chemin du retour des vestiaires, Monaco a fait en sorte de montrer un autre visage. Cette équipe l’a montré cette saison, elle sait au moins jouer une mi-temps, et la deuxième était la bonne, ce mardi soir, sur la Côte d’Azur. Ces petits fripons ont pourtant tout fait pour sortir frustrés de cette rencontre, tant ils auraient pu marquer plus d’une fois dans le second acte. Le capitaine Denis Zakaria a montré la mauvaise voie, tirant beaucoup trop mal un penalty provoqué par Davinson Sánchez sur Minamino (quel caviar de Vanderson !) et repoussé des pieds par Çakır (50e).

Pénible, franchement pénible, mais pas autant que Folarin Balogun. L’attaquant a dévoré la feuille (59e, 62e), avant de la digérer et de se trouver au bon endroit au bon moment, sur un corner de Lamine Camara et une remise de la tête de Thilo Kehrer, pour surprendre Günay Güvenç… qui n’avait pas touché un ballon et qui venait de remplacer le blessé Çakır (1-0, 68e). Bienvenue à lui dans ce match, dans lequel Galatasaray n’aura pas réussi à revenir, comme Monaco aura manqué de se mettre à l’abri. Les superstitieux ont eu peur en voyant Sébastien Pocognoli envoyer Jordan Teze à la place de Minamino, le genre de changement défensif souvent puni. Pas cette fois, les Turcs n’ayant pas la solution et Camara se décidant à tout donner pour emmener l’ASM vers le succès. Le plus dur à Monaco, ça reste le match d’après. Cela tombe bien, dimanche soir, ce sera l’OM et le Vélodrome.

Monaco (4-2-3-1) : Hrádecký – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino (Teze, 74e), Golovin – Balogun (Biereth, 86e). Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

Galatasaray (4-2-3-1) : Çakır (Güvenç, 68e) – Sallai, Sánchez, Bardakcı, Jakobs (Icardi, 79e) – Torreira, Gündoğan (Akgün, 63e) – Sané, Sara, Yılmaz – Osimhen. Entraîneur : Okan Buruk.

