Wilfried Singo met les voiles

ARM
Wilfried Singo met les voiles

La Ligue 1 perd une de ses plus belles paires de crampons.

C’est officiel, Wilfried Singo quitte l’AS Monaco pour s’engager avec Galatasaray jusqu’en 2030. Dans son communiqué, le club turc fait preuve d’une transparence remarquable et indique avoir déboursé précisément 30 769 230,77 euros pour le défenseur central de 24 ans. Sur les réseaux sociaux, le champion de Turquie en a profité pour annoncer sa nouvelle recrue avec une petite parodie de The Office. On apprécie toujours les réfs de bon goût.

Petite clause sympathique

Deux ans et 60 matchs après son arrivée sur le Rocher, l’international ivoirien aura marqué l’esprit des supporters monégasques, qui regretteront sans doute le départ de leur pépite, mais aussi le visage de Gianluigi Donnarumma. Il n’a sûrement pas fini de rendre service au club de la principauté, puisque Galatasaray a indiqué que l’AS Monaco toucherait 10% sur la revente du joueur.

On souhaite évidemment le meilleur à Chokbar en Turquie.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

ARM

