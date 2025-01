Selon vous, l’OM est (vraiment) floué par l’arbitrage depuis le début de saison

La communauté marseillaise en force.

Les sorties médiatiques de Medhi Benatia et Pablo Longoria ont entraîné un sondage inévitable, sans doute commandé par Dyle01, persuadé que la terre entière en veut à son club et que la rédaction est uniquement composée de supporters du PSG (non) : « L’OM est-il vraiment floué par l’arbitrage depuis le début de saison ? »

Il n’empêche que le camp du « oui » a obtenu 59% des voix. Un résultat étrangement similaire aux dernières élections présidentielles, où le Rassemblement national avait obtenu un score de 41%. Une analogie parfaitement relevée par Rastashaman : « Quand on voit les résultats du R-Haine et ceux de ce sondage, on sait tout de suite qui a voté non. »

Entre complot et obsession

Cockney dénonce directement l’existence d’un mouvement anti-OM : « Qui fomente le complot contre l’OM ? », demande-t-il à ses concitoyens. Ajacid semble détenir la vérité : « C’est un complot international exécuté par Macron, Kykette, les Chinois du FBI et une fabrique de poison du Tyne and Wear… tous à la solde du Qatar. »

La défense rétorque en pointant du doigt une tendance de victimisation côté marseillais. Raymond Deukopeck est catégorique : « Bien sûr que non. Mais ils ont (selon moi) ce sentiment de persécution que j’ai du mal à m’expliquer. » L’explication, c’est Salif-Georges Béret-Keita qui nous la donne : « Il faudrait peut-être poser la question autrement : l’OM connaît-il vraiment les lois du jeu ? (..) Si oui, les pleurnicheries sont juste du foutage de gueule. Si non, bah, il faut juste fermer sa gueule. » Pour trancher, on attendait LaDauph au tournant. Malheureusement, il a voté blanc… par défaut : « Je ne sais pas, je n’ai pas d’abonnement DAZN ou d’IPTV… »

Débat parallèle et État profond

Nous sommes en démocratie, et le peuple a décidé : oui, l’Olympique de Marseille est floué par l’arbitrage depuis le début de saison. Mais un soupçon d’influence de l’État profond a envahi nos lecteurs, donnant l’origine de ce sondage à Dyle01, bien sûr. C’est chetilboubourse qui a suscité les premières interrogations : « Bordel, qui a laissé Dyle jouer avec le sondage ! »

Wal au teint rongé surenchérit : « C’est une brève/question spéciale Dyle ? En tout cas, ce n’est pas une p*** de bonne question, c’est une bonne question de m***. » En tout cas, Kaamelot75 a fait son choix pour contrer cette manigance étatique : « Moi, j’ai répondu « non » juste pour faire chier Dyle. » Salah_mané_kun pose de son côté une autre question existentielle : « La vraie question, c’est : l’OM est-il floué par Balerdi ? »