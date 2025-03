Y a pas de sous-compétition !

C’est le propos de Jules Koundé, présent en conférence de presse ce mardi à deux jours de Croatie-France, en quarts allers de Ligue des nations. Une compétition qui déchaîne forcément moins les foules, mais un trophée de plus (que la France a remporté en 2021) à ajouter au palmarès international pour le défenseur du FC Barcelone. « On a envie de la gagner, c’est l’opportunité d’aller chercher un trophée. C’est une compétition récente, moins flamboyante que la Coupe du monde ou l’Euro, mais on est engagés, donc on a pour but de bien figurer. »

Un vrai leader

Également interrogé sur son statut, en tant que titulaire en équipe de France et à Barcelone en tant qu’arrière droit, Koundé, qui préfère se définir comme un « défenseur » plutôt que comme un « latéral », évoque son rôle dans le groupe de Didier Deschamps. « Je suis plus un leader dans l’exemple que dans la parole », explique-t-il en faisant allusion à son tempérament discret dans le vestiaire, même s’il explique « prendre la parole » si un fait tactique ne lui convient pas.

Il s’entraîne sûrement à enfiler son costume de coach à la Kings League.

