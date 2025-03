La déclaration très maladroite du président de la CONMEBOL

Les images et les mots ont agité tout le football sud-américain.

Ce mardi, alors qu’il s’exprimait aux micros de plusieurs médias après le tirage au sort des groupes de Copa Libertadores, le président de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) Alejandro Domínguez a complètement dérapé. Le Paraguayen s’est distingué d’une comparaison très explicite. « La Copa Libertadores sans les clubs brésiliens, c’est comme Tarzan sans Cheeta », du nom du chimpanzé présent dans le célèbre roman.

DECLARAÇÃO ABSURDA E INACEITÁVEL DO PRESIDENTE DA CONMEBOL! 😡 Alejandro Domínguez comparou a Libertadores sem brasileiros com Tarzan sem Chita, chimpanzé que era personagem de filmes dos anos 30 e 40. pic.twitter.com/NiOWJYmhMN — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 18, 2025

Volontaire ou maladroit, Domínguez a sans doute voulu associer la plus belle des compétitions de clubs sud-américains au Brésil. Mais le comparatif utilisé rapproche davantage le Brésil du chimpanzé, lui donnant une connotation raciste. Ironie du sort, Domínguez avait, peu avant cette interview, prononcé un discours contre le racisme en évoquant le cas de Luighi, jeune joueur de Palmeiras récemment victime de racisme et d’intimidation lors d’un match contre Flamengo. Face au tollé médiatique provoqué par cette réaction maladroite, le président de la CONMEBOL s’est excusé dans la foulée : « L’expression que j’ai utilisée est une phrase populaire et je n’ai jamais eu l’intention de rabaisser ou de discriminer qui que ce soit. La Copa Libertadores est impensable sans la participation des clubs des dix pays membres », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le média brésilien UOL.

