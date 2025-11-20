S’abonner au mag
Un ancien taulier de Manchester City prend sa retraite

MH
Adeus, obrigado.

À 40 ans, le milieu brésilien Fernandinho a profité d’un match caritatif à l’Arena da Baixada pour officialiser ce que son corps lui soufflait depuis des mois : terminé.  « Je suis déjà fatigué, a-t-il avoué après une demi-heure de jeu à trottiner. Dans le foot, plus rien ne me motive. J’ai bien profité. Maintenant, c’est le moment de la famille. » Retraite officialisée au micro du média brésilien Gegloboaprès quelques trophées de Premier League par-ci, par-là.

Une carrière bien remplie

Son dernier match officiel remonte au 8 décembre 2023, lors de la descente du Furacão. Une sortie par la petite porte, mais sans pleurnicherie. Le 1er janvier, il dit adieu au club sur les réseaux : contrat terminé, pas de prolongation. « Pas d’accord trouvé, et c’est la chose la plus naturelle du monde, a-t-il expliqué. Mon respect, ma gratitude pour l’Athletico ne changent pas. Le club suit sa vie, je suis la mienne.  »

Le palmarès, lui, ne suivra personne : l’Ukraine conquise avec le Shakhtar, Manchester City mis au carré pendant presque dix ans, cinq Premier League au passage, plus une FA Cup, une Coupe de l’UEFA, une Copa América. Et deux Coupes du monde dont il préférera ne pas reparler à Noël.

En mars, City avait senti le coup venir avec un doc Life After Football. S’il disait alors que l’idée de s’arrêter lui donnait « des frissons », il s’est mis au chaud depuis. Fernandinho s’en va comme il a joué : discret, utile, franc. « Tout ce que je pouvais vivre, je l’ai vécu », a-t-il résumé. 

Chapeau l’artiste.

Neymar à la Coupe du monde, un grand oui !

MH

