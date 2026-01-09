S’abonner au mag
Officiel : Antoine Semenyo débarque à Manchester City

CM
Officiel : Antoine Semenyo débarque à Manchester City

Entre Manchester City ou Chelsea, son cœur balançait. Finalement, c’est les Citizens qui ont sorti le chéquier pour Antoine Semenyo, recruté pour 62,5 millions de livres (soit un peu moins de 72 millions d’euros) en provenance de Bournemouth. À 26 ans, l’attaquant ghanéen a signé jusqu’en 2031, avec options, bonus (jusqu’à 1,5 million), clause de revente et tutti quanti.

Semenyo arrive dans un City relégué à six longueurs d’Arsenal, à 17 journées de la fin, et ne cache pas son ambition. « Ce sera un défi de taille de se mêler à la course au titre, mais je suis prêt et impatient de participer à cette aventure », a-t-il assuré. « Honnêtement, je commence seulement à réaliser. J’ai dû travailler très dur pour en arriver là et je suis aux anges d’y être enfin. »

Parcours sinueux

Pep Guardiola récupère un attaquant au parcours sinueux mais bien huilé. Formé à Bristol City, prêté à Bath et Newport avant de se révéler, la confirmation arrive à Bournemouth : « J’ai dû me forger un caractère fort », explique le nouveau numéro 42 des Skyblues principal intéressé. « Mentalement et émotionnellement, j’ai dû puiser dans mes ressources. […] C’est ce qui a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui : fort, intrépide et prêt à conquérir le monde. »

Cette saison, Semenyo s’est montré convaincant avec 10 buts et 3 passes décisives au compteur en 20 matchs de Premier League. Son profil technique d’ailier ambidextre a aussi séduit le technicien espagnol.

Il aura bientôt des choses à rajouter dans son journal de performances.

City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire

CM

