Antoine Semenyo livre les secrets de son ascension en Premier League

Dans un entretien donné au Times, l’attaquant ghanéen raconte sa méthode pour briller à Bournemouth. Recruté pour un peu plus de 10 millions d’euros en 2023, Antoine Semenyo tient un journal dans lequel il note ses axes d’amélioration après chaque match, en s’appuyant sur des vidéos envoyées par un analyste.

À titre d’exemple, il cite le but qu’il a marqué pour déclencher la remontée de son équipe alors qu’elle était menée 2-0 à Everton la saison dernière. Chaque entraînement, chaque position à travailler au second poteau, tout est méticuleusement consigné pour transformer ses intentions en actions sur le terrain.

Un parcours semé d’embûches

Pourtant, le parcours de Semenyo n’a pas toujours été rectiligne. À 15 ans, il avait jeté l’éponge après avoir été recalé par Crystal Palace : « J’en avais juste assez de ne pas intégrer la plupart des équipes où j’étais en essai. Crystal Palace a été mon point de rupture. Je me suis dit : tu sais quoi, laisse tomber, profite d’être un enfant, voit tes amis, va à l’école, soit normal. Pendant mon adolescence, j’ai fait tellement de tests dans tellement de clubs que je ne voyais pas beaucoup mes amis. Je voulais juste redevenir normal, donc c’est essentiellement pour ça que j’ai arrêté. »

Pendant un an, il s’est éloigné du football pour jouer au basketball, avant de saisir une seconde chance lors d’un essai à Bishop’s Stortford. Son talent a alors éclaté au grand jour, ouvrant la voie à Bristol City, puis à Bournemouth, où il s’affirme désormais comme l’un des joueurs les plus prometteurs et polyvalents du championnat anglais.

Le transfert vers un Liverpool en crise semble une évidence…

