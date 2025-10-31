S’abonner au mag
Les conseils de papa Kroupi à son fils pour réussir à Bournemouth

Kroupi Jr, du sang numéro 9.

Comment ça se passe chez Eli Junior Kroupi à la veille d’un match de Premier League ? On a désormais la réponse. Les caméras de Canal+ ont suivi l’attaquant français, de sa prépa à son début de saison à Bournemouth.  Eli Junior Kroupi le dit sans détour : « Si je joue, j’ai plus le choix que de garder l’exigence. Il y a eu la blessure, malheureusement, d’Evalinson. Dans ma tête, je me suis dit que j’allais peut-être être titulaire vu qu’on est deux attaquants. »

« Quand le coach dort, il doit avoir mal à la tête »

Un discours déjà bien cadré, renforcé par celui d’un papa qui connaît bien le métier, à la veille du match face à Crystal Palace : « Demain, c’est un match comme les autres. Ils t’ont donné ta chance, tu as montré que tu étais présent. Ton statut n’est plus le même, mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas remplaçant. Et si demain tu l’es, alors tu dois encore redoubler d’effort pour montrer au coach que tu es là. Tu dois lui faire mal à la tête, fils. Quand le coach dort, il doit avoir mal à la tête. Ce que je te dis, je l’ai vécu. » Une philosophie que Kroupi Jr a déjà mis en pratique : face à Leeds, il n’a eu besoin que de neuf minutes pour arracher le point du nul et inscrire son premier but sous le maillot des Cherries.

La réponse au discours est sans appel, face à Crystal Palace, jour d’anniversaire de son père, Eli inscrit un doublé dans l’un des matchs les plus fous de ce début de saison, un 3-3 à Selhurst Park. Le Français a ensuite récidivé contre Nottingham le week-end dernier, portant son compteur à quatre buts en PL.

Next step, Manchester City.

