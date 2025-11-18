S’abonner au mag
Bournemouth pourrait perdre son homme fort dès cet hiver

Le cake pourrait perdre sa cherry.

Après un début de saison plus que prometteur, où Bournemouth ne connaissait que le haut de tableau, les Cherries ont concédé leurs deux premières défaites en championnat, lors de leurs deux dernières sorties face à Manchester City (3-1), puis Aston Villa (4-0). La situation des joueurs de Andoni Iraola, actuels neuvièmes du championnat, est loin d’être alarmante, notamment car ils peuvent toujours compter sur leur ailier Antoine Semenyo, mais jusqu’à quand ?

Ce lundi, le club aurait dévoilé l’existence d’une clause de libération pour son ailier, déjà auteur de 6 pions et 3 passes décisives en 11 rencontres. Le montant de cette clause s’élèverait à hauteur de 73 millions d’euros, alors que son contrat initial le lie à Bournemouth jusqu’en 2030.

Les gros pourraient agir avant l’inflation

Mais voilà l’imbroglio dans lequel se retrouve Bournemouth : cette clause libératoire ne serait active que jusqu’à l’été 2026. Et selonSky Sport News, Manchester City, Liverpool et Manchester United observeraient de très près la situation de l’attaquant ghanéen de 25 ans et s’activeraient avant que le prix grimpe en flèche passée cette date.

Alors faut-il prévoir un départ dès cet hiver ? Le principal intéressé a récemment fait planer le doute concernant son avenir : « Je n’y pense pas trop, même si je vois les nouvelles tout le temps. Je ne suis pas inconscient de ça, mais j’essaie tout de même de rester concentré. »

Est-ce que Crystal Palace osera faire une offre, après l’avoir recalé ?

Haaland et City terrorisent Bournemouth

