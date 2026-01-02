S’abonner au mag
Endrick ne fera pas ses débuts avec l’OL contre Monaco

Le Brésilien découvre doucement la France.

Prêté cet hiver par le Real Madrid, Endrick a participé ce vendredi à sa deuxième séance collective avec l’Olympique lyonnais. Pour autant, Paulo Fonseca a confirmé que son nouveau joueur ne serait pas dans le groupe pour le déplacement à Monaco samedi. « Il est bien physiquement, il a travaillé à Madrid, mais il n’est pas prêt à faire 90 minutes. Il a fait de bons entraînements et il est motivé. C’est un joueur d’espace, l’animation va être différente quand il sera sur le terrain », a précisé l’entraîneur portugais.

Il s’est déjà bien intégré au groupe

Malgré le froid, le jeune attaquant de 19 ans a rapidement trouvé sa place au sein du groupe, à en croire Orel Mangala : « Ça se passe très bien, c’est quelqu’un de joyeux, il s’est très vite adapté car il parle anglais. C’est un joueur encore jeune, mais il est déjà très bon, il a de très bonnes qualités et il va nous aider à atteindre nos objectifs. »

Endrick devrait faire ses débuts le 11 janvier, contre Lille, en seizièmes de finale de la Coupe de France, et l’OL attend déjà beaucoup de ce profil différent et prometteur.

En même temps, il est venu avec de bons conseils.

La possible clause du contrat d’Endrick qui pourrait enquiquiner l’OL

