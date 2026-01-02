S’abonner au mag

L'Eintracht Francfort en passe d'attirer un nouvel attaquant français

Le trafic d’attaquants continue.

Après Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike et Elye Wahi, c’est désormais Arnaud Kalimuendo qui devrait rejoindre le cercle des Tricolores à l’Eintracht Francfort. Selon Sky Sport, l’ancien Rennais va être prêté par Nottingham Forest jusqu’à la fin de saison, avec une option d’achat. Un scénario qui rappelle celui de Hugo Ekitike, débarqué en Allemagne lors du mercato hivernal 2024 avant d’être définitivement conservé par les Rouge et Noir.

Kalimuendo n’a pas trouvé sa place en Angleterre

L’ancien attaquant espoir français devra d’abord se relancer, après six mois chaotiques en Angleterre, où il a ciré le banc en Premier League (82 minutes de jeu en 8 apparitions) et marqué deux fois en Ligue Europa, tout en connaissant trois coachs différents.

Omar Marmoush, Hugo Ekitike, Luka Jović, André Silva, Randal Kolo Muani, Sébastien Haller : la liste des attaquants achetés à prix modéré puis revendus à prix d’or par le club de l’ouest allemand donne presque le tournis. Une machine bien huilée, où la magie opère souvent. Mais pour Wahi, la potion n’a pas pris, Panoramix a du se faire choper pendant la cueillette.

Kalimuendo est prévenu : à Francfort, soit tu repars contre 80 millions d’euros, soit tu finis en prêt dans un club en crise.

Hoffenheim et Francfort dans le top 5 de Bundesliga

