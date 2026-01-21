S’abonner au mag
Qarabağ surprend Francfort à la dernière seconde, l'Atlético sans solutions à Galatasaray

Ce devait être le choc de l’apéro en C1, avant un copieux OM-Liverpool. Ce Galatasaray-Atlético, parti sur les chapeaux de roue avec une ouverture du score dès les premières minutes de jeu par Giuliano Simeone et une égalisation turque sur un CSC de Marcos Llorente, s’est finalement transformé en une bouillie sans intérêt (1-1). Un résultat peu arrangeant pour les Colchoneros, qui restent à la huitième et dernière place qualificative pour éviter les barrages, en attendant les autres matchs de mercredi soir. Ce résultat ne fait pas non plus l’affaire des coéquipiers de Victor Osimhen, 16es et barragistes, qui pourraient dégringoler au classement de la phase de poules.

La folie à Bakou

Bien moins en vue avant le coup d’envoi, l’affiche du début de soirée a finalement opposée Qarabağ à l’Eintracht Francfort. Quelque part logiquement compte tenu du classement des deux équipes, les Azerbaïdjanais l’ont emporté face aux Allemands… à la dernière seconde (3-2) ! Un but salvateur de Bahlul Mustafazada à la dernière seconde permet à Qarabağ de se relancer dans la course aux barrages (17e). De son côté, l’Eintracht dit au revoir à tout rêve de qualification pour le tour suivant.

Ça vaut bien quelques larmes de joie.

  Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid

Buts : M.Llorente (20e) pour le Gala // G.Simeone (4e) pour les Clochoneros

  Qarabağ 3-2 Eintracht Francfort

Buts : C.Duran (4e et 80e) et Mustafazada (90e+4) pour les Cavaliers // Uzun (10e) et Chaibi (78e) pour l’Eintracht

