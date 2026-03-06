Un départ en MLS reporté pour Griezmann ?

Se queda. Annoncé avec insistance du côté d’Orlando ces derniers jours, Antoine Griezmann devrait finalement rester encore quelques mois à Madrid. Selon les informations de L’Équipe, l’ex-international français aurait pris la décision de finir la saison avec l’Atlético.

Si les Colchoneros sont distancés en Liga, ils ont l’occasion de remporter la Coupe du Roi pour la première fois depuis 2013 : après sa qualification face au Barça en demi-finales, l’Atlético affrontera la Real Sociedad en finale, le 18 avril prochain.

Pour Griezmann, qui n’a jamais gagné de titre national avec l’Atlético en dehors de la Supercoupe d’Espagne en 2014, l’occasion était sans doute trop belle, qui plus est dans une finale face à son club formateur. Sans oublier que la bande de Diego Simeone est toujours en course en C1, où elle s’apprête à défier Tottenham en huitièmes.

Un départ en MLS cet été ?

Sous contrat jusqu’en 2027, Griezmann repousse donc à cet été la possibilité d’une aventure américaine. Si Orlando, avec qui les contacts étaient très avancés cet hiver, disposerait toujours de la priorité pour recruter le champion du monde 2018, d’autres clubs de MLS se sont positionnés, parmi lesquels l’Inter Miami, le CF Montréal et le Los Angeles FC.

Le plus tard sera le mieux.

Antoine Griezmann chambre gentiment le Barça