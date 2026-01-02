Roberto De Zerbi n'est pas du tout fan du choix du Koweït pour le Trophée des champions

« Deux étrangers au bout du monde, si différents. »

Jeudi prochain, le Trophée des champions opposera le champion de France (le Paris Saint-Germain) et son dauphin (l’Olympique de Marseille). Comme chaque année ou presque, le match se jouera à l’étranger. Cette fois, c’est le Koweït qui a été choisi par le Conseil d’administration de la LFP pour accueillir cette rencontre pourtant franco-française.

Une décision qui n’est pas au goût de tout le monde, à commencer par l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi. « Ça n’est pas une question sportive ou sociale. C’est une logique économique et j’y suis opposé, a affirmé le technicien italien en conférence de presse ce vendredi. Mon avis n’a pas changé. La Supercoupe de France, la Supercoupe d’Italie, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe du Koweït, peu importe, devrait se jouer dans le pays concerné, devant les supporters concernés. »

Un package « all inclusive » à 800 euros pour les supporters parisiens

Du côté des supporters de l’OM aussi, la pilule passe mal. Les ultras phocéens ont annoncé qu’ils boycotteraient le déplacement, malgré une offre de leur club pour prendre en charge le voyage à hauteur de 150 euros, jugeant que son organisation au Koweït n’était « pas compatible avec la culture ultra », selon une source au sein de l’un de ces groupes.

Le club de la capitale, un poil plus cher que son rival, a aussi mis en place un package « all inclusive » pour permettre aux supporters d’aller voir la rencontre. L’offre promet l’avion aller-retour, le repas à bord, le bagage cabine, le transport sur place et billet pour le match, le tout pour la modique somme de 800 euros.

À ce prix-là, il vaut peut-être mieux partir aux Seychelles.

Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...