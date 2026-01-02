S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Nigeria

Le gardien du Nigeria a pensé à arrêter le foot après la perte de ses parents

MH
Le gardien du Nigeria a pensé à arrêter le foot après la perte de ses parents

Perdre ses derniers remparts.

À l’approche du huitième de finale contre le Mozambique, le Nigeria déroule sur le terrain, mais l’un de ses joueurs traverse une période bien plus compliquée en dehors. Le gardien Stanley Nwabali a raconté ces derniers jours la peine qu’il traîne depuis un an : la perte successive de ses deux parents, à un mois d’intervalle.

Toujours debout avec les Super Eagles

« À un moment, j’ai même dit à mon capitaine que je voulais arrêter le football », a confié le portier de 29 ans. Sa mère est décédée le 31 décembre 2024, son père un mois plus tôt, quelques heures après le match de qualification à la CAN face au Bénin. « C’est très dur d’en parler. Perdre ses deux parents en même temps, ce n’est facile pour personne. »

Sur le terrain, Nwabali a alterné. Titulaire lors des deux premiers matchs, il a été laissé au repos lors de la dernière rencontre de poules. Mais il reste dans le groupe, soutenu par ses coéquipiers. « C’est grâce à certains d’entre eux que j’ai continué », explique-t-il simplement.

Le Nigeria, premier de son groupe avec trois victoires, vise un nouveau sacre continental. Pour Nwabali, l’enjeu est aussi personnel : continuer à avancer, match après match, avec le football comme point d’appui plus que comme refuge.

Le Nigeria des nineties, plus grande sélection africaine de l’histoire

