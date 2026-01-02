- CAN 2025
Qui sont les sélectionneurs les mieux payés de la CAN 2025 ?
Des bancs très inégaux
Ils sont suivis de près par Regragui aux commandes du Maroc, pourtant demi-finaliste du Mondial 2022, payé 70 000 euros par mois. Plus bas dans la pyramide, on retrouve les sélectionneurs du Nigeria, du Soudan, de l’Égypte ou de la RD Congo, avec des salaires très inégaux. C’est Brama Traoré, sélectionneur du Burkina Faso, qui rafle la palme du plus « petit » salaire. Il toucherait environ 10 000 euros mensuels, mais on est toujours loin du jackpot algérien, dix fois plus élevé.
Liste des salaires des sélectionneurs à la CAN 2025 d’après Sportune
Vladimir Petković (Algérie) = 135 000 €/mois Hugo Broos (Afrique du Sud) = 75 000 €/mois Émerse Faé (Côte d’Ivoire) = 75 000 €/mois Walid Regragui (Maroc) = 70 000 €/mois James Kwesi Appiah (Soudan) = 48 000 €/mois Eric Chelle (Nigeria) = 46 000 €/mois Sébastien Desabre (RD Congo) = 42 000 €/mois Hossam Hassan (Égypte) = 30 000 €/mois Gernot Rohr (Bénin) = 25 000 €/mois Pape Thiaw (Sénégal) = 20 000 €/mois Tom Saintfiet (Mali) = 20 000 €/mois Sami Trabelsi (Tunisie) 15 000 €/mois Brama Traoré (Burkina Faso) = 10 000 €/moisL’équipe type de la phase de poules de la CAN 2025
CM