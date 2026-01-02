S’abonner au mag
  • CAN 2025

Qui sont les sélectionneurs les mieux payés de la CAN 2025 ?

CM
Qui sont les sélectionneurs les mieux payés de la CAN 2025 ?
Que les gros salaires lèvent le doigt !
Vladimir Petković, Émerse Faé, Walid Regragui, les paris sont ouverts : qui est le sélectionneur le mieux payé de cette CAN 2025 ? Selon des chiffres relayés par Sportune, média de sport business, c’est Petković, le technicien de l’Algérie, qui prend le plus gros chèque, et de loin.Naturalisé suisse, l’ancien entraîneur des Girondins pourtant éliminé dès le premier tour de la dernière CAN émargerait à 135 000 euros par mois. Derrière lui, le podium est déjà (un peu) plus modeste. Hugo Broos, à la tête de l’Afrique du Sud, et Émerse Faé, champion d’Afrique en titre avec la Côte d’Ivoire, se partagent la deuxième marche avec 75 000 euros mensuels chacun. Soit presque deux fois moins que Petković.

Des bancs très inégaux

Ils sont suivis de près par Regragui aux commandes du Maroc, pourtant demi-finaliste du Mondial 2022, payé 70 000 euros par mois. Plus bas dans la pyramide, on retrouve les sélectionneurs du Nigeria, du Soudan, de l’Égypte ou de la RD Congo, avec des salaires très inégaux. C’est Brama Traoré, sélectionneur du Burkina Faso, qui rafle la palme du plus « petit » salaire. Il toucherait environ 10 000 euros mensuels, mais on est toujours loin du jackpot algérien, dix fois plus élevé.

Liste des salaires des sélectionneurs à la CAN 2025 d’après Sportune

Vladimir Petković (Algérie) = 135 000 €/mois Hugo Broos (Afrique du Sud) = 75 000 €/mois Émerse Faé (Côte d’Ivoire) = 75 000 €/mois Walid Regragui (Maroc) = 70 000 €/mois James Kwesi Appiah (Soudan) = 48 000 €/mois Eric Chelle (Nigeria) = 46 000 €/mois Sébastien Desabre (RD Congo) = 42 000 €/mois Hossam Hassan (Égypte) = 30 000 €/mois Gernot Rohr (Bénin) = 25 000 €/mois Pape Thiaw (Sénégal) = 20 000 €/mois Tom Saintfiet (Mali) = 20 000 €/mois Sami Trabelsi (Tunisie) 15 000 €/mois Brama Traoré (Burkina Faso) = 10 000 €/mois

L’équipe type de la phase de poules de la CAN 2025

CM

