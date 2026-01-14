Le supporter algérien filmé en train de déchirer des billets marocains a été placé en détention

Serge Gainsbourg le déteste. Mécontent de l’arbitrage, un supporter des Fennecs a déchiré des billets de banque marocains en tribunes lors du quart de finale de la CAN 2025 perdu par l’Algérie face au Nigeria (0-2). Il a été arrêté puis placé en détention ce mercredi par les autorités marocaines.

Identifié après la diffusion en masse de la vidéo, l’homme a été interpellé à l’aéroport de Casablanca avant d’être présenté à la justice de Marrakech, ville où s’est disputée la rencontre. Selon plusieurs médias locaux, dont Le360, il a été incarcéré à la prison de l’Oudaya sur décision du parquet général près la cour d’appel.

Geste considéré comme insultant

Si le supporter a reconnu les faits, toujours selon le site Le360, il est poursuivi pour « incitation à la haine à l’occasion de manifestations sportives » et pour « diffamation et injures publiques par cris et propos contraires aux bonnes mœurs et à la morale publique à l’encontre d’un groupe de personnes ». Au Maroc, déchirer un billet de banque est considéré comme un manque de respect et une insulte au royaume.