Dani Alves devient copropriétaire d’un club de D3 portugaise

Comme si de rien n’était.

Comme pressenti ces derniers jours, Dani Alves est officiellement devenu copropriétaire du Sporting Clube de São João de Ver, actuel dernier de son groupe de D3 portugaise.

Dani Alves pourrait rechausser les crampons dès janvier

Selon les informations du média portugais MaisFutebol, l’ancien latéral du FC Barcelone aurait acquis 50% du capital du club, et devrait racheter les parts restantes d’ici la fin de la saison. Il envisagerait même de rechausser les crampons pour jouer pendant ces six mois à São João de Ver.

Condamné à quatre ans et demi de prison pour viol puis acquitté en appel

Pour rappel, Danis Alves n’a plus rejoué depuis janvier 2023 : son club mexicain des Pumas l’avait licencié après son accusation de viol par une jeune femme. Les faits remontent à la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans une discothèque de Barcelone : il aurait eu une « attitude violente » envers la jeune femme, qui aurait vécu « une situation d’angoisse et de terreur », selon le ministère public espagnol.

Niant les faits mais changeant plusieurs fois de version, l’ancien international brésilien avait alors été condamné en février 2024 à quatre ans et demi de prison en première instance, avant que la cour d’appel de Barcelone n’annule la décision un an plus tard, faute de preuves suffisantes.

« Dans un moment qui restera gravé dans l’histoire du club, nous avons officialisé l’arrivée de Dani Alves. Un nom qui incarne l’une des carrières les plus victorieuses du football mondial croise désormais celui d’un club aux racines profondes, fondé sur le travail, la résilience et la passion. Deux histoires distinctes qui s’unissent dans un but commun : transformer le potentiel en grandeur », écrit le club portugais sans rougir.

